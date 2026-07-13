Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan birinci oturumu bağımsız belediye başkanı Cemil Tugay’ın öncülüğünde Kültürpark’ta bulunan meclis salonunda gerçekleşti. CHP’den istifaların ve kent ile ilgili çeşitli konuların tartışıldığı meclis oturumu önemli polemiklere sahne oldu.

CHP grubu kendi koyduğu yasakları kaldırdı

Geçtiğimiz aylardaki meclis oturumunda alınan meclis oturumundaki Dilek & Temenni bölümünün canlı yayın dışında kalmasını içeren kararın ardından, Temmuz ayı oturumunda CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan’ın verdiği önerge ile Dilek & Temenni bölümünün canlı yayınlanmaması ve ilgili önerge görüşmelerinde meclis üyelerinin söz almalarıyla alakalı sınırlandırmalar iptal edildi.

Önerge oy birliği ile kabul edildi

CHP Grubu’nun geçtiğimiz oturumlarda aldığı kararın zıttı bir şekilde tekrardan gündem dışı bölümünü canlı yayın kapsamına alması teklifinin oy birliği ile kabul edilirken, CHP tarafından alınan bu hamlenin meclis üyeleri içerisinde çeşitli tartışmalara neden olduğu görüldü. Öte yandan, alınan karara göre önergeler üzerine alınan söz haklarının 5’ten, 7 dakika çıkacağı belirtilirken, gündem dışı konuşmalarının da İzBB’nin resmi hesaplarından gerçekleşen canlı yayınların kapsamında olacağı açıklandı.