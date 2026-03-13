Son Mühür / Yağmur Daştan - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin İzmir’de düzenleyeceği iftar programı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Ziyarette Özdağ’a partisinin İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da eşlik etti. Genel Başkan Özdağ’ı Başkan Tugay kapıda karşıladı. İkilinin samimi bir şekilde tokalaştığı gözlemlenirken Özdağ ve Tugay, makam odasında bir araya geldi.

Basına kapalı ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Özdağ, “Türkiye’nin genel meselelerini, belediyelerin çalışmalarını değerlendirdik. Nazik ilgisine teşekkür ediyoruz. Programımıza devam edeceğiz. İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.