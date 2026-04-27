Son Mühür- İzmirlinin uzun süredir takip ettiği baraj doluluk oranları İZSU tarafından paylaşıldı. Geçtiğimiz sene dip seviyeleri gören barajlar yılın ilk aylarında yağan yağmurlarla birlikte büyük oranda artış sağlandı. İzmir'in can damarı olan Tahtalı Barajı'nın geçen yıl yüzde 15,58 olan aktif doluluk oranı bugün yüzde 54,15 seviyelerine yükseldi. Kullanılabilir su hacmi 155.426.000 metreküp olan barajının geçen yıl ki seviyesi 44.730.000 metreküp idi.

Yüzde yüze ramak kaldı!

Yüzde yüze ramak kalan iki baraj ise Balçova Barajı ve Ürkmek Barajı oldu. Balçova Barajı'nın geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 42,08 iken şu an yüzde 98,43 olarak ölçüldü. Güncel verilerde toplam su hacmi 7.639.000 metreküp olan oran barajın geçen yıl ölçülen toplam su hacmi 3.344.000 idi. Ürmez Barajı ise geçen yıl yüzde 26,42'lere kadar gerilemişti. Yağan yağmurların yaradığı baraj bu oranı yüzde 98,36 seviyelerine kadar çıkardı. Yine geçen yıl kullanılabilir su hacmi 2.180.000 metreküp olan

Diğer barajlar da yüz güldürdü

Ürmez Barajı'nın bu yıl ölçümünde seviye 7.512.000 metreküp oldu.Dip seviyelerde olan Gördes Barajı da bu yıl nefes aldı. Geçen yıl yüzde 5,33 olan barajın güncel verisi yüzde 41,52 oldu. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise aktif doluluk oranı yüzde 79,53 seviylerindeyuken geçen yıl bu oran yüzde 16,96'ydı.