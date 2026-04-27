SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye genelindeki binlerce belediyeyi doğrudan etkileyecek "emsal" niteliğindeki Yargıtay kararı, iş hukukunda dengeleri değiştiriyor. Yüksek Mahkeme, işe iade ve tazminat davaları sonrası belediyelerin ödemek zorunda kaldığı %20’lik icra inkar tazminatı için "likit alacak" kriterini yeniden yorumladı. Özellikle İİstanbul, Ankara ve zmir gibi belediye iştiraklerinin devasa istihdam sağladığı illerde, bu karar belediye bütçelerine nefes aldırırken, işçilerin ek tazminat hakkını tartışmaya açıyor. Yargıtay'ın bu kararı belediyeler için bir "zırh" mı, yoksa teknik bir ayrıntı mı? tartışması yarattı.

"Likit Alacak" Tartışması Nedir?

Avukat Özkan Yıldırım, 'Hukuk sistemimizde, bir borcun icra takibine konu edilebilmesi ve haksız itiraz durumunda %20 tazminata hükmedilmesi için alacağın "likit" (belirlenebilir) olması şarttır. Yıllardır yerleşik uygulama; işçinin maaşı belli olduğu için alacağının da belli olduğu yönündeydi. Ancak Yargıtay’ın İzmir’deki dosyaları da kapsayan yeni yaklaşımı bu denklemi bozdu' dedi.

Yargıtay: "Bilirkişi Gerekiyorsa Tazminat Yoktur"

Yargıtay 9. ve 22. Hukuk Daireleri’nin son görüşlerine göre; eğer bir alacak (kıdem tazminatı, ihbar veya boşta geçen süre ücreti) sadece bordroya bakılarak hesaplanamıyor ve 'Emsal ücret araştırması gerekiyorsa','Ek ödemeler ve sosyal haklar tartışmalıysa','Hesaplama için uzman bilirkişi raporu şartsa' bu alacak artık "likit" kabul edilmiyor.

Belediye Avukatları İçin Yeni Savunma Hattı

İzmir'deki belediye avukatları, bu içtihadı kullanarak icra takiplerine itiraz etmeye başladı. Savunmanın temelini, "Belediye şirketlerinde toplu iş sözleşmeleri ve karmaşık yan haklar nedeniyle işçinin alacağını idarenin önceden kuruşu kuruşuna belirlemesi imkansızdır. Dolayısıyla borca itiraz ettiğimiz için %20 tazminat ödeyemeyiz" gerekçesini gösterdiler.

Mahkemeler Arasında "Görüş Ayrılığı" Sürüyor

İzmir İş Mahkemeleri’nde bu konuda henüz tam bir görüş birliği sağlanmış değil. Bazı yerel mahkemeler hâlâ "işçi lehine yorum" ilkesiyle tazminata hükmederken, Yargıtay’dan dönen dosyaların sayısı artıyor. Eğer bu içtihat tamamen yerleşirse belediyeler, milyonlarca liralık ek tazminat yükünden kurtulacak. Davayı kazansalar bile borca itiraz eden belediyeden ek %20 tazminat alamayacaklar. Belediyeler, tazminat korkusu olmadan icra takiplerini durdurup süreci daha rahat uzatabilecek.