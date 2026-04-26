İzmir mutfağı, Sefarad Yahudilerinden Rumlara, Giritlilerden Türk göçmenlere uzanan zengin bir mirasın izlerini taşıyor. Bu çok kültürlü yapı, şehrin yiyeceklerine bambaşka bir karakter katıyor.

İzmir'in en meşhur yiyeceği boyoz

Boyoz, İzmir denilince akla gelen ilk lezzet. Sefarad Yahudilerinin İspanya'dan getirdiği bu hamur işi, bugün Türkiye'de yalnızca İzmir'de geleneksel yöntemle yapılıyor. Un, ayçiçek yağı ve tahin ile hazırlanan hamur, defalarca açılıp katlanarak kat kat yapısına kavuşuyor.

Sabah kahvaltısının vazgeçilmezi olan boyozun yanında genellikle haşlanmış yumurta tüketiliyor. Kemeraltı'ndaki tarihi boyozcular, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kumru nedir, neden bu kadar sevilir?

Kumru, Çeşme kökenli olan ancak tüm İzmir'e yayılmış bir sandviç. Adını, şeklinin kumru kuşunu andırmasından alıyor. Özel mayalı ekmeğin arasına sucuk, salam, kaşar peyniri ve domates yerleştiriliyor.

Izgarada güzelce ısıtılan kumru, peynirin erimesi ve etin kokusunun ekmeğe sinmesiyle bambaşka bir tat kazanıyor. Çeşme'deki orijinalini denemek için yola çıkanların sayısı hiç de az değil.

İzmir köftesi nasıl yapılır?

İzmir köftesi, fırında pişen patates ve domates soslu bir yemek olarak Türk mutfağının klasiklerinden. Kıymadan yoğrulan köfteler önce yağda hafifçe kızartılıyor, ardından dilimlenmiş patates ve yeşil biberle güveç kabına diziliyor.

Üzerine bol domates sosu gezdirilen yemek, fırında uzun süre pişirilerek servis ediliyor. Yanına pilav ve cacık eşlik ediyor genellikle.

Gevrek mi simit mi, fark nedir?

İzmirliler simit demiyor, gevrek diyor. İzmir gevreği, İstanbul simidine kıyasla daha ince ve adından da anlaşılacağı üzere daha gevrek bir yapıya sahip. Üzüm pekmezi karışımına batırıldıktan sonra susama bulanıyor.

Sabah saatlerinde sokak satıcılarından alınan sıcacık gevrek, beyaz peynir ve çayla birlikte tüketildiğinde bambaşka bir keyif veriyor.

Söğürtme ve çöp şiş gibi et lezzetleri

Kuzu etiyle yapılan söğürtme, İzmir'in geleneksel et yemekleri arasında ilk sıralarda geliyor. Küçük parçalara doğranan kuzu eti, soğan ve baharatlarla uzun süre kavruluyor.

Selçuk ve Şirince çevresinde meşhur olan çöp şiş ise minik şişlere dizilen küçük kuzu eti parçalarından oluşuyor. Odun ateşinde pişen bu şişler, lavaş ve roka ile servis ediliyor.

İzmir'de mutlaka denenmesi gereken diğer lezzetler

Lokma tatlısı, hayır günlerinde dağıtılmasıyla bilinse de İzmir'de yıl boyunca sokaklarda satılıyor. Şerbetli ve sıcak servis edilen bu küçük hamur tatlıları, bir kez tadana doyum olmuyor. Midye dolma, kalamar ve papalina gibi deniz ürünleri de Kordon'daki balıkçılarda sofraları süslüyor.