Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ile yürütülen TİS görüşmelerinde belediye yönetiminin haftalık izni sözleşmeden kaldıralım teklifiyle masanın dağılması, bugün İzmir'de en hareketli işçi eylemlerinden birine sahne oldu. Gün boyu Basmane’deki sendika binasından İzBB’nin Kültürpark 3 No'lu Hol önüne kadar sloganlar ve ıslıklarla yürüyen yüzlerce işçinin bugünkü kararlı duruşunun ardından, sürecin ikinci gününde ne olacağı merak konusu oldu.

Yarın eylem var mı?

Bugün gerçekleştirilen kitlesel protesto ve basın açıklamasının ardından eylem alanından ayrılan Belediye-İş Sendikası şube başkanları ve yöneticileri birlikte durum toplantısı başlattı. Şu saatlerde kapalı kapılar ardında devam eden toplantıda, İZBB yönetiminin geri adım atmaması durumunda yarın sabah itibarıyla eylemlerin dozunun artırılıp artırılmayacağı, iş bırakma gibi radikal kararların alınıp alınmayacağı tartışılıyor.

Karar aşamasındalar

Sendika kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yöneticiler şu an tamamen yarın eyleme devam ya da yeni müzakere sürecine göre pozisyon alma konusunda karar aşamasında. Toplantının ilerleyen saatlerde tamamlanması ve resmi açıklamanın işçilere duyurulması bekleniyor.