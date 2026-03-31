Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu yapılanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmalarda yeni bir safhaya geçti. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle hazırlanan dosya kapsamında, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir gözaltı kararı verildi. Operasyonun odağında, kamu kurumlarına sızmış ve örgüt hiyerarşisinde aktif rol üstlenmiş isimler yer alıyor.

MİT ve emniyetten koordineli teknik takip

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takipleri, örgütün gizli iletişim kanallarını deşifre etti. Yapılan dijital incelemeler ve ağ analizleri sonucunda, şüphelilerin örgütün kripto haberleşme ağı olan Bylock üzerinden örgütsel talimatlar aldıkları kesinleşti. Ayrıca, geçmiş dönemdeki operasyonlarda itirafçı olan kişilerin etkin pişmanlık yasası kapsamında verdikleri ifadeler de bu operasyonun zeminini güçlendiren en önemli deliller arasında yer aldı.

Kamu mahrem yapılanmasına ağır darbe

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin örgüt içerisindeki bağlılıklarını sürdürmek adına ankesörlü ve sabit hatlar üzerinden "ardışık arama" yöntemiyle irtibat kurdukları belirlendi. Toplamda 12 kişiyi kapsayan gözaltı listesinde, hali hazırda çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 5 aktif memurun da bulunması, operasyonun kamu içerisindeki temizlik süreci açısından kritik önemini bir kez daha ortaya koydu. Ankara merkezli başlatılan ve toplam 4 ili kapsayan baskınlar, 31 Mart 2026 sabahı itibarıyla eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için süreç devam ediyor

Operasyonun saha ayağını yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemlerini sürdürüyor. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ifadeleri alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor. Yetkililer, terör örgütünün deşifre edilmemiş hücrelerine yönelik teknik analizlerin derinleşerek süreceğini ve yargı önünde hesap verme sürecinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.