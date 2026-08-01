Perseid göktaşı yağmuru, atmosfere saniyede 60 kilometre hızla giren parçacıklarla gökyüzünde parlak izler bırakacak. Bu izlerin bir bölümü ateş topu görünümünde olacak.

Gözlem için özel bir ekipman gerekmiyor. Şehir ışıklarından uzaklaşmak, çıplak gözle izlemek adına yeterli olacak.

Zirve gecesi 13 Ağustos'a işaret ediyor

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre bu yılki gösteri 17 Temmuz'da başladı ve 24 Ağustos'a kadar sürecek. En yoğun akış ise 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gecede yaşanacak.

Zirve gecesinde gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı görülebilecek. Ay'ın yeni ay evresinde bulunması, gözlem koşullarını ciddi biçimde iyileştirecek. Ay ışığının neredeyse hiç olmaması, sönük meteorların bile ayırt edilmesini sağlayacak.

Kuyruklu yıldızların geçişlerinden arta kalan artıklardan oluşan bu yağmurlar, dünyada yılda sekiz kez tekrarlanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid bu listede sıralanıyor.

Perseid göktaşı yağmuru nereden ve nasıl izlenir?

Meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden yayılıyor gibi görünecek. Bu nedenle gözlemcilerin kuzeydoğu ufkuna yönelmesi izleme şansını artıracak.

Işık kirliliğinin az olduğu her nokta gözlem için elverişli. Bulutsuz bir gökyüzü ise en temel şart olarak öne çıkan unsur.

Meraklılar için farklı şehirlerde etkinlikler de düzenlenecek. 8 Ağustos akşamı Bursa Karacabey'de Yeniköy Sahili'nde altıncı kez gözlem programı yapılacak. Antalya'da ise gece yürüyüşleri ve meteor gözlemi buluşmaları başladı.

Kaynağı Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı

Bu görsel şölenin arkasında 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan küçük kayaç ve toz parçaları bulunuyor. Dünya, yörünge boyunca bırakılan bu enkaz bulutunun içinden geçiyor.

Çekirdeği 26 kilometre çapa sahip kuyruklu yıldız, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. Yüksek hızla atmosfere giren parçacıklar sürtünme sonucu yanarak o tanıdık parlaklığı oluşturuyor.