Fareler, yiyecek bulabilmek ve güvenli barınak oluşturabilmek için gelişmiş koku alma duyularını kullanıyor. Bu nedenle güçlü aromaya sahip maddeler, kemirgenlerin bulunduğu ortamlarda rahatsız edici bir etki oluşturabiliyor. Tarçın da yoğun kokusuyla öne çıkan doğal ürünlerden biri olarak gösteriliyor.

İnsanlar için hoş kabul edilen tarçın kokusu, farelerin hassas koku algısını baskılayabiliyor. Bu nedenle özellikle giriş noktaları, dolap altları, mutfak köşeleri ve yiyeceklerin saklandığı alanlarda kullanıldığında kemirgenlerin bu bölgelerden uzak durmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte yoğun fare istilalarında yalnızca tarçına güvenmek yerine kapsamlı mücadele yöntemlerinin birlikte uygulanması öneriliyor.

Tarçın Evde Birkaç Farklı Yöntemle Kullanılabiliyor

Tarçın yalnızca toz halinde değil, çubuk ve uçucu yağ olarak da uygulanabiliyor. Kullanım şekli, korunmak istenen alana göre değişebiliyor.

En sık tercih edilen uygulamalar şunlar:

Toz tarçını dolap içlerine ve köşe noktalarına serpmek

Çubuk tarçını fare girişlerinin bulunduğu bölgelere yerleştirmek

Birkaç damla tarçın yağını pamuğa damlatarak riskli noktalara bırakmak

Silme suyuna tarçın yağı ekleyerek yüzeyleri temizlemek

Bu yöntemler güçlü bir koku bariyeri oluşturarak farelerin belirli alanlara yaklaşmasını zorlaştırabiliyor. Kokunun etkisini sürdürebilmesi için tarçının belirli aralıklarla yenilenmesi gerekiyor.

Kalıcı Sonuç İçin Hijyen ve Önleyici Tedbirler Öne Çıkıyor

Doğal yöntemler fareleri uzaklaştırmaya yardımcı olsa da sorunun tamamen ortadan kalkması için yaşam alanlarının kemirgenler açısından cazip olmaktan çıkarılması gerekiyor. Açıkta bırakılan yiyecekler, evcil hayvan mamaları ve taşan çöp kutuları farelerin en önemli besin kaynakları arasında yer alıyor.

Farelerin kablo kemirmesi, eşyalara zarar vermesi ve gıdaları kirletmesi hem maddi kayıplara hem de sağlık risklerine neden olabiliyor. Bu nedenle yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması, duvar ve kapı çevresindeki boşlukların kapatılması, düzenli temizlik yapılması ve olası giriş noktalarının kontrol edilmesi doğal yöntemlerin etkisini artıran tamamlayıcı uygulamalar arasında bulunuyor.