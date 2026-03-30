1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dinç Üner, aslen Şanlıurfalı bir aileye mensup. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Üner, Türkiye'nin en prestijli okullarından Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Deniz Harp Okulu'nu bitirerek askeri kariyerine adım attı ve Deniz Harp Akademisi'nde eğitimini sürdürdü. Akademik merakı bununla sınırlı kalmayan Üner, İstanbul Üniversitesi'nde hem işletme hem de hukuk alanında eğitim gördü.

Dinç Üner'in askeri kariyeri nasıl şekillendi?

Dinç Üner, meslek hayatına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde başladı. Yaklaşık 13 yıl boyunca Denizaltı Filosu'nda görev yapan Üner, bu süreçte güçlü bir disiplin ve teknik altyapı kazandı. Askeri kariyerinde edindiği deneyim, ilerleyen yıllarda sivil hayatta da kendini gösterdi.

Dinç Üner medya sektöründe hangi görevlerde bulundu?

Askerlikten ayrılmasının ardından medya dünyasına geçiş yapan Dinç Üner, yaklaşık 26 yıl boyunca sektörde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. Kariyerinin en dikkat çeken dönemlerinden biri, CNN Türk'te genel müdürlük koltuğuna oturması oldu. Televizyon yayıncılığı alanında uzun soluklu bir kariyer çizen Üner, Türk medyasının önemli figürlerinden biri haline geldi.

Dinç Üner'in kızı Ece Üner kimdir?

Dinç Üner'in kızı Ece Üner, Türkiye'nin en bilinen haber sunucularından biri. Televizyon kariyerine NTV'de başlayan Ece Üner, ardından Star TV ve CNN Türk gibi önemli kanallarda görev aldı. Babasının medya sektöründeki köklü geçmişi, Ece Üner'in kariyer yolculuğunda da ilham kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Dinç Üner kaç yaşında ve evli mi?

1953 doğumlu Dinç Üner, 2026 itibarıyla 73 yaşında. Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden Üner'in evli olduğu bilinmekle birlikte, eşi hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı bilgi bulunmuyor. 2018 yılından itibaren Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde de görev alan Üner, spor alanında da aktif bir profil sergiliyor.