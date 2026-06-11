Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür ekranlarında yayınlanan Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programında müzisyen Burak Aydos ve müzikolog Dr. Aydın Söğüt konuk edildi.

Programda müzik, gençler ve yeni nesil müzik anlayışı konuşuldu. Dr. Aydın Söğüt, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldığını, kompozisyon ve orkestra şefliği üzerine çalıştığını söyledi.

Müzik alanında farklı projelerde yer aldığını da aktardı. Söğüt gençleri sanata kazandırmaya çalıştıklarını, özellikle yaz sezonuyla birlikte müzik sektörünün canlandığını ve gençlere iş imkanı sağladıklarını ifade etti. Programda yeni nesil müziklerdeki içeriklere konuşuldu.

Küfürlü sözler ve bazı olumsuz içeriklerin gençler üzerindeki etkisinden bahsedildi; ‘Sanatçı bir idol, gençlerin doğru modelleri seçmeleri çok önemli’ dedi. Burak Aydos, müzik hayatına 1980’lerde başladığını söyledi. Eurovision Türkiye şarkı yarışmasında kendi yazdığı bir eserle İrlanda’da Türkiye’yi temsil ettiklerini anlattı. Daha sonra albüm çalışmaları yaptığını bir dönem işe üretimden uzaklaşıp kendini tekrar eden bir sürece girdiğini belirtti.

5 yıllık emek var

Bu süreçte caz ve Flamenko, farklı müzik türlerinden beslenerek Türk müziğinini başka tarzlarla birleştirme fikri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Aydos; ‘5 yıllık bir çalışmamız var. Müzisyenlerin belirlenmesi, katalog renkleri, sahnede giyilecek kıyafetler 5 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktı’ dedi.

Yaklaşık 5 yıllık bir hazırlık süreci olduğunu, bu süreçte müzisyen seçimi, sahne düzeni ve repertuar gibi konuların detaylı şekilde planladığın ifade etti. 7. sırada yarışı Türkiye elemelerini kazandınız bundan sonra da İrlanda’da gidiyorsunuz. O an ki müziğe karşı olan duygularınız nasıldı? Sorusuna ; O sene ilk defa Türkiye’de jüri sistemi kullanılmadı. TRT müthiş bir vizyon göstererek şarkıların seçimini dinleyicilere bıraktı ve gençlerin teveccühüyle biz seçildik’ dedi. Gençlerin oylarıyla birinci olmalarının güzel ama aynı zamanda sorumluluk gerektiren bir durum olduğunu, Eurovision’da seslendirdikleri ‘Esmer Yarim’ adlı şarkının dönemin diğer şarkılarına göre daha batı tarzına yakın ritmik bir yapıda olduğunu söyledi. Programın sonunda Burak Aydoğan, ‘Ben size bir konser değil, bir deneyim vaat ediyorum’ dedi. Ayrıca 8 Temmuz İstinye Art’ ta konser olacağını da duyurdu.