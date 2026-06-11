Son Mühür / Osman Günden - Bornova Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşımak amacıyla geniş kapsamlı bir kentsel estetik hamlesi başlattı. Kısa süre önce hizmete açılan Gülşah Durbay Gençlik Merkezi’nin de yer aldığı Tarihi Çarşı ve Köşkler Bölgesi'ndeki çalışmaları bürokratlarıyla birlikte denetleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bölgenin çehresini tamamen değiştirecek üst yapı projelerini yerinde inceledi. Geçmiş dönemde İZSU tarafından yürütülen altyapı ve kazı çalışmaları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen esnaf ve vatandaşların mağduriyetlerinin bittiğini vurgulayan Eşki, sabır gösteren tüm Bornovalılara teşekkür ederek konforlu günlerin başladığını duyurdu.

Tek tip tabela ve kapalı çarşı modeli ile görsel uyum

Modern kent estetiğini tarihi dokuyla harmanlamayı hedefleyen proje; yer kaplamalarından aydınlatma sistemlerine, kaldırımlardan refüjlere kadar tüm unsurları tek tip hale getirerek görsel bir bütünlük sunuyor. Görsel kirliliği önlemek adına işletmelerde tek tip tabela uygulamasına geçileceğini ve çarşının üstünün kapatılarak korunaklı bir alışveriş alanına dönüştürüleceğini belirten Başkan Eşki, çalışmanın Ege Üniversitesi Rektörlüğü karşısındaki Köşkler Bölgesi'ni ve bağlantılı ara sokakları da kapsayacağını söyledi.

İlçenin özgün kimliğine uygun özel malzemelerin kullanılacağını ifade eden Başkan Ömer Eşki, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Buradan itibaren artık Bornova’da insanların dışarıdan gezmeye geleceği, kentsel estetiğin en üst seviyelere ulaşacağı ve örnek gösterileceği bir dönem başlıyor. Bornova’nın bu yönüyle öncü kimliğini daha da ön plana çıkartacak bu büyük çalışmayı, tüm Bornovalıların ve İzmirlilerin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz."