Son Mühür/Hüseyin Demir Türk futbolunun güzide takımlarından Altay Spor Kulübü, ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşurken tarihinin en zor günlerinden geçiyor. Büyük Altay, olağanüstü seçimli genel kuruldan sonra kayyum tehlikesiyle karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisinde tehlike çanları çalarken siyah-beyazlı yöneticiler aksiyon alarak harekete geçti.

“Altaylı yöneticiler İstanbul’da”

Altaylı yöneticilerin oluşturduğu Altay Çalışma Grubu, ivedilikle yatırımcı ve sponsor arayışına girdi. Altay Spor Kulübü’nde başkan Sinan Kanlı, aday olmayacağını belirtirken kongrede başkan adayı çıkmadı. Yönetici Deniz Kemahlı, yönetimden belirli bir süre isteyerek sponsor arayacaklarını belirtti. İzmir’den İstanbul’a giden siyah-beyazlı yöneticiler, yatırımcı ile görüşmelerini sürdürüyor.

“Yatırımcı adayı ile görüşme devam ediyor”

Edinilen bilgilere göre; Altay Spor Kulübü’nün yöneticileri, yatırımcı adayları ile anlaşma sağlamak istiyor. Kulüp kaynaklarına göre Borsa İstanbul’daki yatırımlarıyla ve şirketleriyle öne çıkan Tera Yatırım’ın Kurucusu Emre Tezmen’in ekibi siyah-beyazlılarla ilgileniyor. Tezmen’in adı geçse de henüz yatırımcı olan kişinin ismi kamuoyu ile paylaşılmıyor. Altay Çalışma Grubu ile görüşmelerini sürdüren yatırımcı adayının bugün öğleden sonra toplanarak sponsorluk desteği için olumlu ya da olumsuz karar alacağı belirtildi. Tarihinin en kötü günlerinden geçen, transfer yasakları ve FIFA borçlarıyla boğuşan Altay Spor Kulübü, borç batağından kurtulmak istiyor.

“Altay’da karar çıkacak”

Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen liderliğinde bugün saat 16.00’da toplanacak olan Tera Holding yönetimi, Altay’a sponsorluk desteği için olumlu ya da olumsuz haber verecek. Siyah beyazlı camia, Büyük Altay’ı ayakta tutmak için büyük emek sarf ediyor. Eğer iki taraf anlaşma sağlarsa sponsorluğun şartları ise daha sonra netleşecek. Yatırımcı kesinleşirse hemen aksiyon alarak siyah-beyazlıların borçlarını kapatacak. İlk önceliğin tesis çalışanları, futbolcular ve teknik ekibin olması bekleniyor.

“Altay Çalışma Grubu’ndan açıklama”

Sürece dair Altay Spor Kulübü’nün Çalışma Grubu’nun sözcüsü, “Değerli Altaylılar, Kamuoyuna yansıyan kısımlarından bildiğiniz gibi, çalışma grubumuz Altay Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu yatırımcı temaslarının olumsuz sonuçlanmasından birkaç gün sonra oluştu ve çalışmalarına yaklaşık 2 haftadır devam ediyor. Çok kısa bir takvimde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Amacımız, bizlerin ve Altay’a gönül verenlerin yüzünü kara çıkartmayacak bir yapıyı güvence altına almaktır. Fakat zamanın da daralmaya devam ettiğinin farkındayız. Dolayısıyla çalışmamızın kesin olarak olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandığını duyuracağımız tarih en geç 31 Temmuz 2026’dır” ifadelerine yer verdi.