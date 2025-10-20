Karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen sarı-lacivertliler, 90+3’üncü dakikada Oğuz Caner’in kaydettiği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla İzmir ekibi, uzun süredir süren yenilgi serisine son verdi.

Son dakika golü sevinci

Bucaspor 1928, bu maça kadar oynadığı son 6 karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Taraftarının önünde alınan son dakika beraberliği, moral açısından büyük önem taşıdı. Takım, 3-3’lük skorla hem mağlubiyet serisini bitirdi hem de mücadele azmini yeniden kazandı.

Sıralamada son sırada

Bu sonuçla puanını 2’ye çıkaran Bucaspor 1928, ligde son sırada yer almaya devam etti. Sarı-lacivertliler, kümede kalma mücadelesinde kritik viraja girerken gözünü haftaya oynanacak Erbaaspor deplasmanına çevirdi.

Hedef Erbaa deplasmanında galibiyet

Teknik heyet ve oyuncular, bu beraberliği çıkışın başlangıcı olarak değerlendirirken Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta deplasmanda Erbaaspor karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.