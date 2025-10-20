Son Mühür/ Emine Kulak- Uzun süredir İzmir gündeminde yer alan ve sık sık CHP ile AK Parti’yi karşı karşıya getiren Karabağlar Uzundere Mahallesi’ndeki TOKİ projesinde yeni bir aşama kaydedildi. Bölgedeki çalışmalarda TOKİ için somut adımlar atılmaya başlandı.

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bölgede ilk kazmanın vurulduğunu duyurmuş ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun demişti.

ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Edinilen yeni bilgilere göre, Karabağlar TOKİ konutlarında altyapı çalışmaları ile yol güzergâhlarının oluşturulması süreci başladı. Bölgede ekiplerin yoğun şekilde sahada olduğu, en kısa zamanda inşaat temellerinin atılmasının planlandığı öğrenildi.

Yapılan TOKİ ihalesini 1 milyar 974 milyon TL bedelle Polat Kuyumculuk almıştı. Şu anda sahada yürütülen çalışmaların, temel inşaat aşamasına geçilmeden önce altyapı ve ulaşım hatlarının tamamlanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BELEDİYE İTİRAZ ETMİŞTİ, MAHKEME REDDETTİ

AK Partili Karabağlar Belediyesi'nin Meclis üyeleri, Karabağlar Belediyesi’nin sürece yönelik daha önce yaptığı itirazın mahkeme tarafından reddedildiği hatırlatarak “Bu sürecin artık geri dönmeyeceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

TOKİ, Karabağlar Uzundere Mahallesi sınırlarında yer alan 80 hektarlık alanı üniversite ve konut alanı olarak ilan etmiş, 750 kişi konut almaya hak kazanmıştı. Ancak süreç, bakanlık ile Karabağlar Belediyesi arasında uzun süreli bir hukuki çekişmeye sahne olmuştu.

Alanla ilgili imar planları üç kez yargı tarafından iptal edilmiş, dördüncü kez askıya çıkarılmıştı. Hâlihazırda da ÇED alanının imar planlarına karşı Karabağlar Belediyesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından davalar açılmıştı.