Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Metro AŞ, artık dışarıya ihtiyaç duymadan raylı sistem araçlarının tüm bakım ve onarım işlerini kendi çatısı altında çözüyor.

"Yüzde 100 yerli işletme" anlayışıyla hareket eden kurum, kaza yapmış veya hasar görmüş tramvay ve metro trenlerini, uzman mühendis ve teknik kadrosuyla atölyelere alıp sapasağlam bir şekilde tekrar raylara döndürüyor.

Kendi atölyelerinde onarıyorlar

Yakın zamanda kaza sonucu hasar gören T105 numaralı travmayı inceleyen teknik ekip, aracı adeta baştan aşağı inceleyerek harekete geçti.

Şasenin düzeltilmesinden başlayıp fren sistemleri, klima düzenekleri, güvenlik yazılımları ve sürücü kabinindeki karmaşık elektrik aksamlarına kadar her yer, kurumun kendi çalışanları tarafından 19 haftalık bir çalışma sonucunda elden geçirildi.

Yapılan zorlu testlerin sonrasında tramvay, hiçbir dış destek almadan güvenli bir şekilde tekrar İzmir halkının hizmetine sunuldu.

Teknik ekipler metrolar için iş başında

İzmir Metro AŞ atölyeleri şu sıralar yoğunluk bulunuyor. Özellikle CNR marka 610 numaralı metro treni, büyük bir titizlikle onarılıyor.

Aracın gövde yapısındaki bozulmalar onarılırken, diğer yandan teknik ekip trenin tahrik sistemini, kapı mekanizmalarını ve haberleşme ağlarını bir bir kontrol ediyor.