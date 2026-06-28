Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Buca Cemevini ziyaret ederek vatandaşla bir araya geldi. Muharrem ayı vesilesiyle ilk olarak Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Gümrükçü, ardından Bucalı vatandaşla bir araya gelerek yas-ı matem oruçlarının lokmasına ortak oldu.

“Kadim kardeşliğimizin en büyük nişanesi”

Kerbela’da yaşanan acının tüm insanlığın ortak sızısı olduğunu belirten Gümrükçü, “Muharrem ayı; sadece bir yas dönemi değil, aynı zamanda adaletin, haksızlığa karşı duruşun ve kardeşliğin pekiştiği mübarek bir zamandır. Bugün burada, Buca Cemevimizde Hüseyin Gökçe Başkanımız ve Bucalı hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyuyoruz. Paylaştığımız bu lokmalar; birliğimizin, dirliğimizin ve bu topraklardaki kadim kardeşliğimizin en büyük nişanesidir. Bizlerin acısı da sevinci de birdir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileten İl Başkanı Gümrükçü, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm canlara, tüm İzmirli hemşehrilerimize en kalbi sevgilerini ve Muharrem ayı dayanışma mesajını getirdim. Sayın Genel Başkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi; inançlar üzerinden siyaset yapılmasına karşı durarak, her bir vatandaşımızın ibadetini ve inancını özgürce, huzur içinde yaşayabileceği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu sofralar, o büyük kucaklaşmanın başladığı sofralardır" diye konuştu.

Başkan Gökçe'den 'barış ve hoşgörü' mesajı

Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe, ziyaretten ve gösterilen hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Başkan Gökçe, Muharrem ayının getirdiği barış ve hoşgörü ikliminin tüm ülkeye yayılması temennisinde bulundu. Sonrasında Gümrükçü, Bucalılarla uzun süre sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Buluşma, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.