Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi havaların ısınmasıyla beraber halk sağlığını korumak adına biyosidal ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Temel hedef net. Yaz aylarını Bucalılar için çok daha huzurlu ve sineksiz kılmak.

Bu amaçla ilçenin dört bir yanında hastalık taşıma riski bulunan haşerelere karşı adeta bir seferberlik yürütüldü ve yürütülmeye devam ediliyor.

Uzman kadro ve teknik donanım devrede

Çalışmalar sadece kağıt üzerinde değil sahada da oldukça titiz ilerliyor. Ziraat mühendisleri, kimyagerler ve sertifikalı uygulayıcılardan oluşan 8 kişilik uzman ekip iş başında. Tam donanımlı 3 araçla sürdürülen bu mesai sabah 08.00’de başlıyor ve akşam 21.00’e kadar kesintisiz devam ediyor. Ekipler haftanın 6 günü boyunca Buca’nın her mahallesine ulaşıyor.

Üç adımda kesin çözüm

Mücadele süreci plansız bir ilaçlamadan ziyade üç aşamalı bir stratejiye dayanıyor. İlk iş olarak rögarlar ve yer altı hatları ilaçlanıyor. Hamam böceği ve sinek larvaları henüz oluşma aşamasındayken kurutuluyor. Durgun sular, kanallar ve çöp toplama alanları gibi üreme noktaları sürekli kontrol altında. Park ve bahçelerdeki düzenli müdahalelerle halkın ortak kullanım alanları güvenli hale getiriliyor. Akşam saatlerinde ise araç üstü ULV cihazları devreye giriyor. Havaya püskürtülen mikro düzeydeki ilaçlarla uçkun sinek yoğunluğu en aza indiriliyor.

Güvenilir ve bakanlık onaylı uygulama

Kullanılan ilaçların içeriği konusunda belediye oldukça hassas davranıyor. Tüm ürünler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış durumda. İnsan sağlığına zarar vermeyen bu yöntemlerle yürütülen mücadele, yaz sezonu boyunca Buca genelinde hiç aksamadan sürecek.

