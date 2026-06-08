Son Mühür / Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanması ve ardından görevden uzaklaştırılması sonrası gözler başkan vekili seçimine çevrildi. CHP ve Cumhur İttifakı içinde adaylık trafiği yoğunlaşırken; öne çıkan isimler de belli olmaya başladı. CHP içinde Buca’daki etkinliğiyle çoğu kez dikkatleri üzerine çeken İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in oy geçirgenliğini önlemek adına yoğun mesai harcadığı ifade edilirken; Cumhur İttifakı’nda da hummalı bir çalışma olduğu biliniyor. AK Parti ve MHP ortaklığının Buca için yoğun mesai harcadığı ve işi sıkı tutukları belirtiliyor.

“Uzlaşı sağlandı” iddiası…

Başkan vekilliği için çok sayıda ismin geçtiği CHP kulislerinde, bir ismin ön plana çıktığı iddia ediliyor. Daha önce iki dönem belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten, şu anda ise hem Buca hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Eşref Çakır’ın adı güçlü bir şekilde anılıyor. Çakır’ın geçmişteki belediyecilik ve mevzuat tecrübesi nedeniyle CHP Genel Merkezi’nin de bu isim üzerinde uzlaşı sağladığı ileri sürülüyor.

Çakır: "Arkadaşlarım 'Çık' derse çıkarım"

Ankara merkezli kulis bilgilerinin ardından Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Eşref Çakır, kendisine resmi bir tebliğ gelmediğini ve adaylık için özel bir kulis çalışması yürütmediğini belirtti. Çakır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ne bana bir tebliğ geldi ne de ben öyle bir kulis içine girdim. Arkadaşlarımız beni uygun görürse, olurum. Çok zor bir görev. Ben beş yıl başkan yardımcılığı yaptım, mevzuatı da çok iyi biliyorum. Çok zor bir belediye alacağız. O yüzden hiçbir şey söyleyemiyorum. Arkadaşlarım kendileri önerir, ‘Çık’ derlerse çıkarım. Ancak benim bir adaylık gibi bir açıklamam yok şu an.”