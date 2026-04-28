İzmir'de tarihi yatırım olarak vitrine çıkarılan Buca Metrosu ile ilgili tartışmalar son sürat devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro inşaatının yüklenici firması Gülermak A.Ş.'ye yaklaşık 4 milyar TL borcu olduğu ve bu borç nedeniyle tarihi yatırımda çalışmaların durduğu kamuoyuna yansımıştı. Metro çalışmaları ile ilgili tartışmalar sürerken Son Mühür TV'de yayınlanan Gündem Masası programında ise söz konusu yatırıma ayrılan bütçenin başka kalemlere aktarılarak kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

"Çalışmalarımız sürmektedir!"

Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İzmir tarihinin en büyük ulaşım yatırımlarından biri olmanın ötesinde kentimizin geleceğini doğrudan şekillendirecek stratejik bir altyapı projesi niteliği taşıyan Buca Metrosu’na ilişkin son günlerde ortaya atılan bir takım asılsız iddialar nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapılması gereği doğmuştur. Proje sahasında öncelikle güvenlik konusundaki çalışmalar başta olmak üzere, “işin durduğu” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Buca Metrosu projesinde bugün itibarıyla tünel açma makinelerimiz (TBM) ve istasyon inşaatlarına yönelik şantiyelerdeki çalışmalarımız sürdürülmektedir.Özellikle altını çizmek isteriz ki; finansman sürecine ilişkin yürütülen temaslar, projenin daha sağlam ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesini sağlamaya yöneliktir. Bu proje, tüm zorluklara rağmen tamamlanacak; İzmir’in geleceği, geçici finansal tartışmalara teslim edilmeyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Gerçek hiç de denildiği gibi çıkmadı!

Bugün, saat 10.30 ile 12.30 arasında Buca Metrosu'nun çalışmalarının olduğu yerlerde çekilen videolar çalışmaların son durumunu gözler önüne serdi. Birçok noktada çalışma olmadığı gözlemlendi.

Şirinyer, Hasanağa ve General Asım Gündüz'de benzer görüntüler!

Bugün; Şirinyer, Hasanağa ve General Asım Gündüz'de Buca Metrosu inşaatından görüntüler geldi.

Şirinyer'deki inşaat alanından çekilen görüntülerde, inşaatta çalışmaların olmadığı, herhangi bir iş makinesinin de çalışmadığı görüldü.

Hasanağa'da da görüntü farklı değildi. Hasanağa'daki Buca Metrosu inşaat alanında da çalışmaların olmadığı gözlerden kaçmadı.

General Asım Gündüz'de de ortaya çıkan görüntü aynıydı. Vinçler havada dururken, çalışmaların sürmediği görüntülerle ortaya çıktı.