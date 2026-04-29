Son Mühür- İş makinelerinin durduğu ve metro çalışmalarının devam etmediği görüntülerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir açıklama geldi. Belediye, 2028 yılına kadar Buca Metrosu inşaatının biteceği savundu.

İzmir'in tarihindeki en büyük bütçeli projesi olan Buca Metrosu’nu planlandığı gibi 2028 yılında hizmete açmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü açıklaması yapıldı.

400 bin yolcuya hizmet verecek

Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, hedeflerinin net olduğunu belirtti. Kara, günde yaklaşık 400 bin yolcuya hizmet verecek bu hattın konfor, hız ve güvenlik unsurlarını bir arada sunacağını vurgularken, bir an önce işletme aşamasına geçmek adına sahada büyük bir motivasyonla çalıştıklarını paylaştı.

Öz kaynaklar kullanılıyor

Son iki yıllık süreçte raylı sistem yatırımlarına ciddi bir ivme kazandıran belediye, 765 milyon Euro’luk bu dev yatırımı tamamen kendi öz kaynaklarıyla finanse ediyor. Teknik detaylara bakıldığında ise 13,5 kilometre uzunluğundaki Çamlıkule-Üçyol hattında tünel kazıları nihayete erdirildi. Hemen ardından hattın Fuar İzmir’e kadar uzatılması için TBM (tünel açma makinesi) operasyonları başlatıldı.

17,8 kilometrelik hattın tamamlanmasıyla beraber Buca Metrosu Üçyol istasyonunda mevcut metroya, Şirinyer’de ise İZBAN’a entegre edilecek. Bu entegrasyon ise Buca ile kent merkezi arasındaki ulaşım süresini ciddi oranda düşürecek.

Projenin yüzde 45'i tamamlandı, aktif 3 TBM çalışıyor

Alpaslan Kara’nın verdiği bilgilere göre projenin genel ilerleme oranı yüzde 45 seviyesine ulaştı. Tünel özelinde ise çalışmalar yüzde 67 oranında tamamlanmış durumda. Üçyol’dan başlayıp Çamlıkule’ye kadar giden çift hatlı tünelin kazısı bitti. Süreç devam ederken stratejik bir kararla uzatılan Çamlıkule-Fuar İzmir hattı için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gerekli onaylar alındı. Şu an sahada 3 adet TBM aktif olarak çalışırken, 4. makinenin de çok yakın bir zamanda devreye girmesi bekleniyor.

Değişkenlik gösterebilir

İşletme aşamasına geçmek için sabırsızlandıklarını ifade eden Kara, istasyonlardaki inşaat sürecinin değişkenlik gösterdiğini hatırlattı. Bazı bölgelerde teknik hazırlıklar sürerken bazı noktalarda betonarme imalatları tüm hızıyla devam ediyor. Örneğin;

Buca Koop İstasyonu'nda TBM hafriyat ve betonarme çalışmaları sürüyor.

Şirinyer ve Çamlıkule'de İnşaat ve beton imalatları devam eden noktalar arasında.

Hedef ise 2028 yılında trenlerin teminiyle birlikte hattın tamamen yolculu işletmeye açılması.

Fuar İzmir için hedef daha yakın

Hattın Fuar İzmir’e bağlanacak olan 4,5 kilometrelik ek kısmı için hedef 2027 yılı olarak belirlendi. Karşılıklı ilerleyecek olan 4 TBM’nin, Buca Anadolu Lisesi bölgesindeki şaftta buluşması öngörülüyor. Buradaki 3 yeni rezerv istasyon için fizibilite çalışmaları ise artık son aşamada. Önümüzdeki ay Bakanlık ile yapılacak görüşmelerin ardından bu istasyonların yapımına başlanacak.

Son olarak Kara, İzmir’in nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerinden olan Karabağlar ve Buca arasındaki ulaşım projelerine dikkat çekti. Karabağlar Metrosu projesinin Bakanlık onayından geçtiğini belirterek, yakın zamanda ihale ve finansman çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Buca Metrosu için kullanılacak araçların ihale hazırlıkları ise bu yıl bitmeden tamamlanacak. Planlanan takvime göre inşaat bittiği anda araçlar da İzmir’de olacak ve test sürüşlerine başlanacak.