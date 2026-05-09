Son Mühür- Görkem Duman döneminde sık sık yaşadığı mali sorunlarla gündeme gelen Buca Belediyesi, SGK borcunu kapatmak için satmayı düşündüğü 24 adet taşınmazın dördünde halka takıldı.

Büyükşehir yasası sonrası köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Kırklar, Kaynaklar, Doğanlar ve 29 Ekim'de SGK borçlarına karşılık olarak satılması planlanan yerlerin, köylülerin yaşam alanı olduğu ortaya çıktı.

Festivalimiz de bu meydanda...



Kırklar Mahallesi muhtarı Akif Recep Becer, ''köyümüzde satılmak istenen arazide muhtarlığımız var. Festivalimizi her yıl bu meydanda yapıyoruz. Kapalı pazar yerimiz yine aynı alanda. Köyümüzün yaşam alanı olan bir yerin satılma düşüncesinden haberimiz olur olmaz harekete geçtik. CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut'la görüştüm ve konuyu kendisine ilettim'' hatırlatmasında bulundu.

Suat Bulut söz vermişti...



Suat Bulut'un kendisine ilgilenme sözü verdiğini belirten muhtar Becer, ''Sağ olsun sözünde durdu. Bizim bölgemizdeki köylerde bulunan dört adet taşınmaz SGK borcuna karşılık satılacak yerler arasından çıkartıldı. Suat Bulut'a, konuyu gündemde tutan AK Partili meclis üyelerine ve satış talebini iptal eden CHP'li meclis üyelerinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' mesajı verdi.

Üzüm yemek istiyoruz...



Köylerindeki araziyle ilgili plandan çok geç haberleri olduğunu belirten muhtar Becer, ''Sadece Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na görüş sormuşlar. Tarım Komisyonu'na da sormaları gerekiyordu. Onu yapsalardı konu buralara kadar gelmeden çözüme daha önce kavuşurdu. Biz üzüm yemek istiyoruz, bağcıyı dövmek değil, Buca Meclisindeki arkadaşların dört adet taşınmazın satışından vazgeçerek bize kulak vermesinden memnunuz'' vurgusunda bulundu.



Satışından vazgeçilen yerler...



Kırklar Mahallesi'nde,

904 parsel

Bahçe niteliğinde

Tarım Alanı



Doğancılar Mahallesi'nde

110 ada 10 parsel

Tarla niteliğinde

Tarım Alanı

29 Ekim Mahallesi'nde

52105 ada 65 parsel

Zeytinli Tarla

Tarım Alanı



Kaynaklar Mahallesi'nde

52192 ada 12 parsel

Zeytinlik

Tarım Alanı solucan kompost üretim alanı listeden çıkarıldı.