Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT bünyesindeki 300 kadın şoförden biri olan 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, bu Anneler Günü'nde mesaisine devam ederken hayatının sürpriziyle karşılaştı. İşçi Evleri – Tınaztepe (472) hattında direksiyon sallayan dördüz annesi Karadavut, Buca Papatya durağına her zamanki gibi yanaştı ama kapı açıldığında yolcu koltuklarına oturmaya gelenler kendi evlatlarıydı. Henüz ilkokul birinci sınıfa giden 6 yaşındaki dördüzler Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer, ellerinde çiçeklerle otobüse binip annelerine sarılınca durakta bekleyenler de bu ana şahitlik etti.

İşini zevkle yapıyor

Haliyle bu manzara karşısında bir hayli duygulanan İzmirli şoför anne, hiç beklemediği bu an için "Hazırlıksız yakalandım ama bu duygu tarif edilemez" dedi. Yaradan'ın kendisine bir değil dört evlat verdiğini söyleyen Karadavut, çocukluğundan beri otomobil kullandığını ve işini zevkle yaptığını dile getirdi. Tabii işin bir de yorucu kısmı var ancak o, direksiyon başındayken sadece kendi çocuklarını değil, taşıdığı her yolcunun güvenliğini ve sağ salim evine ulaşmasını düşünüyor. evde dördüzler anneleri gelmeden uykuya bile dalmıyorlarmış.

"Annemi çalışırken izlemek gurur verici"

Miniklerin ise gözleri parlıyordu. Annelerini o koca otobüsün başında görünce dünyalar onların olmuştu sanki..

Kumsal Nazik "Onu çalışırken izlemek gurur verici" diyerek hislerini paylaştı. Kayra, Ömer ve Doruk ise annelerine kavuştukları o saniyelerde dünyanın en mutlu çocuğu gibi hissettiklerini söylediler. Birlikte fotoğraf çektirip otobüsle kısa bir tur atan dördüzlerin bu içten kutlaması, İzmir yollarında yankılanan en samimi Anneler Günü hikayesi oldu. Beklendiği gibi, bu buluşma hem annenin hem de çocukların hafızasına hiç silinmeyecek bir anı olarak kazındı.

