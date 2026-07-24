Osman Günden / Son Mühür - Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikâyetler doğrultusunda harekete geçen Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İsabey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yayaların kaldırımları güvenli ve kesintisiz şekilde kullanabilmesini hedefleyen ekipler, yapılan uyarılara rağmen esnaf tarafından kaldırılmayan eşyaları topladı. Geçtiğimiz hafta yürütülen denetimlerde, kaldırımları işgal eden işletmelere gerekli uyarıların önceden yapıldığı bildirildi.

"Kaldırımlar ortak kullanım alanımızdır"

Özellikle gün içinde yoğun yaya trafiğinin yaşandığı Atatürk Caddesi’nde kaldırımlara park edilen motosikletler ile geçişi engelleyen çeşitli malzemelerin kaldırılmasının istendiğini belirten Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldırımlar hem Efes Selçuklu vatandaşlarımızın hem de kentimize gelen ziyaretçilerin ortak kullanım alanıdır. Denetimlerimiz belirli aralıklarla sürdürülecek ve kurallara aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemler kararlılıkla devam edecektir."