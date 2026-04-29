İzmir Bornova’da dün gece yarısında Kızılay Mahallesi’nde, 513 Sokak sakinleri büyük bir korkuyla sokağa döküldü. Üç katlı binanın en üst katından, 71 yaşındaki Hasan Girgin ile diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin’in (47) beraber kaldığı evden alevler bir anda yükselmeye başladı.

Saatin 00.30 olması sebebiyle çoğu mahalleli yatağındaydı ancak yangını fark edenlerin hızlı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini sevk etti.

Alevler kontrol altına alındı ama...

Ekipler yangını söndürmek için var gücüyle uğraştı, alevler kontrol altına alındı alınmasına ama içeriden gelen haber maalesef çok ağır oldu. İtfaiye erleri daireye girdiğinde yaşlı babanın cansız bedeniyle karşılaştı. Hasan Girgin olay yerinde hayata gözlerini yummuştu. Diyaliz hastası ve engelli olduğu bilinen oğlu Uğur Girgin ise ağır yaralı halde evden çıkarıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne acilen sevk edilen talihsiz adamın durumu ciddi ve entübe edilmiş durumda yaşam savaşı veriyor.

Sebep elektrik kontağı mı?

Acı haberin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı, gece boyu yanan dairede incelemelerde bulundu. Hasan Girgin’in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, geride simsiyah olmuş bir ev ve büyük bir keder kaldı. Yangının çıkış nedenine dair ilk değerlendirmeler ise oldukça tanıdık bir soruna, elektrik kontağına işaret etti. Yürek yakan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı kesin sonuç incelemeler bittikten sonra netleşecek.

