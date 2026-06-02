İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonuyla sarsılan Buca Belediyesi’nde gözaltı sayısı yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, gözaltı sayısı yeni yakalamalarla birlikte 54'e yükseldi. Operasyonun en dikkat çeken isimleri arasında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile bir önceki dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan Erhan Kılıç vardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki takibi, belediye koridorlarında organize bir yapının kurulduğunu ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin titizlikle topladığı deliller, kamunun imkanlarının şahsi menfaatler için nasıl seferber edildiğini gözler önüne seriyor.

Rüşvet çarkı...

Operasyonun perde arkasından çıkan iddialar adeta bir suç şebekesinin çalışma haritasını andırıyor. Emniyet birimlerinden sızan bilgilere göre, ilçedeki inşaat faaliyetlerini yürüten müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında devasa bir rüşvet çarkı döndü. İmar süreçlerinde yapılan usulsüzlüklerde belediye yönetiminin doğrudan yönlendirici rol üstlendiği iddia ediliyor.

Suçlamalar sadece bununla da sınırlı değil.

Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve resmi araçlar yöneticilerin şahsi harcamalarına, lüks konaklamalarına tahsis edildi. Belediyede işe gitmeden, fiilen hiçbir görev yapmadan her ay düzenli maaş alan 'bankamatik personelleri' de tek tek deşifre edildi. Yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteciler ve sosyal medyada bu usulsüzlükleri paylaşan vatandaşlar ise kurulan özel bir ekip tarafından darbedilerek susturulmak istendi.

Kalan 8 kişi aranıyor

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 62 şüpheliye yönelik dün sabaha karşı düğmeye basılmıştı. İlk dalgada belediye başkanları dahil 50 kişi emniyete götürüldü. Gün içinde devam eden operasyonlarda firari durumda olan 4 şüpheli daha yakalandı ve gözaltı sayısı 54'e yükselmiş oldu.

Aralarında üst düzey belediye yöneticileri, memurlar ve bazı firma sahiplerinin de bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor.

Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan geri kalan 8 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 6 ilde operasyonlarını sürdürüyor.