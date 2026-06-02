SON MÜHÜR/ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Mali Suçlarla ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü Buca Belediyesi rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna bugün başlanıyor. 6 İlde eş zamanlı yürütülen ve aralarında mevcut ve eski belediye başkanları, belediye yöneticileri ile iş insanlarının da bulunduğu 62 şüpheliye yönelik operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya oldu. İzmir’deki adresinde bulunamayan ve teknik takiple adım adım izlenen Kaya'nın, Kurban Bayramı için ailesiyle birlikte memleketi Erzincan’a gittiği tespit edildi. İzmir savcılığının talimatıyla Erzincan’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Kaya’nın, sorgulanmak üzere İzmir’e getirileceği bildirildi.

Şiddet ve Darp İddiası da Dosyada

Soruşturmayı derinleştiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespitleri, belediyedeki haksız kazanç trafiğinin ötesinde korkutma ve yıldırma politikalarının da uygulandığını ortaya koydu. Dosyaya yansıyan iddialara göre, belediye imkanlarının şahsi çıkarlar için kullanılması ve rüşvet çarkının yanı sıra, belediye aleyhine sosyal medyada paylaşım yapanları darp ettirdiği iddiaları da yer alıyor. Eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya hakkında, bir mağduru çocuklarının ve ailesinin gözü önünde dövdürdüğü, darp olayını azmettirdiği yönündeki şikayetler ve emniyet tespitleri de suç dosyasına eklendi. Kaya'nın daha önce de ilçe başkanlığı görevini yürütürken Buca Belediyesi bünyesinde yaşanan benzer bir darp ve yaralama vakasıyla adli kayıtlara geçtiği ve bu sürecin ardından partisi tarafından görevden alındığı biliniyor.

Ailesinin Gözü Önünde Darp Talimatı

Çağdaş Kaya'nın, 'suç örgütü' yapısının, usulsüzlükleri deşifre eden veya karşı çıkan kişileri susturmak için fiziksel şiddete başvurduğu iddia ediliyor. Kaya’nın azmettirici olarak yer aldığı ileri sürülen eylemde, mağdur kişinin ailesinin yanında hedef alınması, savcılığın dosyaya yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamalarını da güçlendiriyor. Erzincan’da yakalanarak gözaltı işlemi yapılan Çağdaş Kaya’nın, getirilen gizlilik kararı doğrultusunda cuma günü diğer şüphelilerle birlikte İzmir Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.