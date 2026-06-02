SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Buca belediyesine yönelik yürütülen imar ve rüşvet soruşturmasında soruşturma süreci derinleşiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları. mevcut belediye başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç, başkan yardımcıları dahil olmak üzere meclis üyeleri, şube müdürleri ve iş insanlarından oluşan çok sayıda şüphelinin önüne bu kez sadece tanık beyanları değil, somut banka ve tapu dökümleri yer alıyor. İstanbul’da son dönemde yürütülen mali ve organize suç operasyonlarında sıklıkla kullanılan 'para trafiği takibi' yöntemi, Buca soruşturmasının da ana omurgasını oluşturuyor.

Adım Adım Yaşanan Süreç

Buca’da şok etkisi yaratan rüşvet operasyonu takibinin geçmişi, Şubat 2026’daki ilk dalgaya dayanıyor. O dönem Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasıyla adli makamlar dosyayı kapatmadı, aksine dijital veri ve evrak incelemelerini derinleştirdi. Yapılan teknik incelemelerde, imara aykırı binalara ve kaçak yapılara geriye dönük sahte evrak düzenlendiği, usulsüz kat ve daire artışlarının 'proje yapıştırma' formülleriyle kılıfına uydurulduğu saptandı. 20 dairelik kapasitelerin usulsüz hesaplarla devasa boyutlara çıkarıldığı belirlendi. Vatandaşlardan gelen CİMER ihbarları, tanık beyanları ve fiziki takiplerin ardından savcılık, işin mali boyutunun çözülmesi için MASAK’tan kapsamlı bir inceleme talep etti.

MASAK Raporu Ne Diyor?

Yürütülen geriye dönük mali incelemelerde, belediyeden usulsüz ruhsat ve imar kolaylığı aldığı öne sürülen 16 firma sahibi, iş insanı ve müteahhidin hesapları ile belediyenin tepe yönetimi arasındaki finansal köprüler kuruldu. MASAK’ın hazırladığı raporda gözaltındaki bazı siyasilerin, bürokratların ve yakınlarının banka hesaplarında, maaş ve ticari gelirleriyle açıklanamayan, imar karar tarihleriyle eş zamanlı yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, rüşvet çarkından elde edilen kayıt dışı paraların bir kısmının doğrudan nakit olarak değil, inşaat şirketleri üzerinden dönüştürülerek veya lüks mülk edinimi (arsa, konut, lüks araç) yoluyla sistem içinde aklandığı ileri sürüldü. Soruşturmaya dahil edilen bazı yapı ve müteahhitlik firmalarının, Buca’daki usulsüz imar süreçlerinin hızlandığı dönemlerde, rasyonel ekonomik verilerle uyuşmayacak şekilde kısa sürede olağanüstü büyüdükleri ve haksız kazanç sağladıkları somut verilerle rapora işlendi.

Dökümler Şüphelilerin Önüne Konulacak

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları devam eden şüphelilere, klasik mülakat sorularının ötesinde, MASAK raporlarındaki 'para transfer makbuzları, şirket bilanço analizleri ve tapu tescil kayıtları' tek tek sorulacak. Soruşturma makamları, 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, irtikap ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarını bu somut dökümlerle ilişkilendirerek adli süreci tamamlamayı hedefliyor. Gözaltındaki 50'yi aşkın şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, mali incelemenin ulaştığı yeni adreslerle birlikte dosyanın seyrinin değişebileceği belirtiliyor.