Son Mühür- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından tüm gözler 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek Başkanvekili seçimine çevrildi.

Görkem Duman'dan boşalan koltuğun yeni sahibinin belli olacağı süreçten önce Buca Belediyesi organizasyon şemasında radikal değişiklikler yapıldığı ortaya çıktı.

1'i tutuklu, diğeri firari...



Görkem Duman dışında eski başkan Erhan Kılıç, CHP İlçe eski Başkanı Çağdaş Kaya'nın da tutuklandığı soruşturmada, Buca Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan iki isimden İbrahim Tuncol tutuklanmış, Kurban Bayramı tatili için yurt dışına tatile gittiği öğrenilen Erdem Başar Balkır firari duruma düşmüştü.

Görkem Duman'ın yokluğunda Buca Belediyesi yönetim kademesinde tutuklanan İbrahim Tuncol ve firari durumda bulunan Erdem Başar Balkır'ın koltuklarını kaybettikleri görüldü.

Her ikisi de koltuğa veda etti...



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a yakın bir isim olan İbrahim Tuncol, Görkem Duman'ın A Takımı'nın önemli bir parçası olmuş, Levent Piriştina ve Erhan Kılıç döneminde de belediye yönetiminde yer alan Erdem Başar Balkır, mali kriz nedeniyle zor günler geçiren ve işçi eylemleriyle sarsılan Buca Belediyesi'nin bütçesini toparlayabilmesi için Duman tarafından yeniden Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Başkan yardımcılarının tamamı kadın...



Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından Buca Belediyesi 1.Başkanvekili UIaş Koç'un talimatıyla İbrahim Tuncol ve Erdem Başar Balkır'ın görevden alındığı ortaya çıktı.



Sadece İzmir için değil, Türkiye'de benzerine zor rastlanacak bir şekilde Buca Belediyesi'nde bütün başkan yardımcıları kadınlardan oluştuğu görüldü.

Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak, Burçin Sarı, Hacer Taş Gültepe, Filiz Yurtkoru ve Zeynep Çetinkaya görev yapıyor.