Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki 21 mayıs mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, Özgür Özel’in yakın ekibindeki 9 isim için ihraç kartını masaya sürmesi partiyi kelimenin tam anlamıyla böldü. Karşı hamle ise gecikmedi. Aralarında İzmir siyasetinden de isimlerin de yer aldığı 28 Parti Meclisi (PM) üyesi topluca istifa etti.

Toplam 57 üyesi bulunan PM’de 28 kişinin istifasıyla kelimenin tam anlamıyla çöktü. Üye sayısı kritik eşiğin altına indi. Tüzük kurallarına göre ise PM üye sayısı 40’ın altına düşerse parti, 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek zorunda.

“En kısa sürede kurultay kararı alınması gerek”

PM’de yaşanan istifaları değerlendiren CHP İzmir Eski Milletvekili Musa Çam, “Parti meclis üyesi arkadaşlarımızdan 28’i istifa etti. Tüzüğümüzün ilk 3 maddesine göre hem parti meclisi hem de seçmiş olduğu merkez yönetim kurulu düşmüş olur. Parti tüzüğüne göre parti meclis üyesinin 3’te 2’sinin yani 40’ın altına düşmesi halinde tüzüğümüz bunu emrediyor, 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu istifalardan sonra bugün saat 13.00’da parti meclisi toplanacak, orada da belli olacak. En kısa sürede kurultay kararı alınması gerek” dedi.

“28 arkadaş mevcut durumdan mutlu değillerdi”

Özgür Özel kanadındaki vekillerin yaptığı istifa hamlesini değerlendiren Çam, “Tüzüğün emrettiği kurallar, parti meclisinde 28 arkadaş mevcut durumdan mutlu değiller, işleyişi doğru bulmuyorlar ve burada görev yapamayacaklarını görüyorlar o nedenden dolayı istifa hakkını kullanıyorlar” dedi.

“Kurultay olursa belki de PM olamayacaklar ama riski göze aldılar”

Kurultaydan sonra PM üyesi olamama riskini de göze almaları hakkında Çam, “ Bunu göze alındı, kıymetli bir şeydi. Toplanacak kurultayda parti meclisinin listesine girerler mi, girmezler mi bilinemez, o durumu o günün koşulları belirleyecek. Böyle bir riski göze almaları çok kıymetlidir” diye konuştu.