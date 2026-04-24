Buca Gölet piknik alanı giriş ücreti konusundaki en güzel haber ücretsiz olması. Buca Belediyesi bünyesinde hizmet veren tesise giriş için hiçbir bedel alınmıyor. Otopark alanları da aynı şekilde kullanıma açık. Ziyaretçiler kendi araçlarıyla gelip gün boyu doğanın keyfini çıkarabiliyor.

Buca Gölet piknik alanında neler var?

Tesis içerisinde 300 kişilik Göl Restoran, 600 kişilik Göl Salonu, Seyir Kafe, Amfi Tiyatro, piknik alanı, Ada Cafe & Pub, seyir terasları, çocuk oyun parkları, market, bebek bakım odası ve mescit yer alıyor. 3500 kişi kapasiteli amfi tiyatro, belediyenin düzenlediği konser ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle yaz dönemi kültür-sanat programları burada gerçekleştiriliyor. AKÇAPARK tarafından işletilen Joy'n Adventure bölümünde ise ters ev, tırmanma duvarı, dev salıncak, survivor parkuru, zipline, trambolin, ip parkuru ve tekne turu gibi macera aktiviteleri çocuklu aileleri cezbediyor.

Buca Gölet piknik alanında mangal serbest mi?

Buca Gölet'te dikkat edilmesi gereken en önemli kural mangal yasağı. Yangın tehlikesi nedeniyle tesis içinde mangal, semaver, piknik tüpü ve nargile kullanımı yasaklanmış durumda. Ancak piknik sepeti ile gelip hazır yiyeceklerle gün geçirmek mümkün. Mangal yapmak isteyenler için alternatif olarak göletin yakınındaki Kaynaklar bölgesindeki diğer mesire alanları tercih edilebiliyor.

Buca Gölet'e nasıl gidilir?

Tesis, Buca ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Kaynaklar Köyü mevkiinde bulunuyor. Özel araçla gelenler navigasyona "Buca Gölet Tesisleri" yazarak kolayca ulaşabiliyor. Toplu taşıma ile ulaşım için Şirinyer Aktarma Merkezi'nden 476, 515, 304, 104 veya 171 numaralı otobüslerden biriyle Tınaztepe son durağa geçmek ve oradan 176 numaralı ESHOT hattına binmek gerekiyor. Bir diğer seçenek Hasanağa Bahçesi'nden kalkan Buca-Kaynaklar dolmuşu. Bornova'dan gelenler metro ile Konak'a inip oradan otobüsle Tınaztepe'ye ulaşarak aynı rotayı takip edebiliyor. Karşıyaka tarafından gelenler ise İZBAN ile Şirinyer'e inip aynı bağlantıyı kullanabiliyor.