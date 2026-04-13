Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi’nde görevli memurlar haklarını alabilmek için mücadeleye devam kararı aldı. Tüm Bel-Sen 2 nolu Şube idari Sekreteri Nurcan Hükenek, “Biz sözümüzün arkasındayız. Bugün de Buca Belediyesi önündeyiz” dedi.

7 aylık TİS alacaklarımız ödenmedi

“Çarşamba günü başlattığımız eylemlilik sürecinde, haklarımızı alana kadar meşru ve demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi ifade etmiştik” diyen Nurcan Hükenek, “2024 ve 2025 yılı eğitim yardımı, arazi tazminatları ve 7.aydır TİS alacaklarımız ödenmemiştir. Eylemlerimiz devam ederken bizlere ödeme planı sunulmuştur. Bu ödeme planına istinaden eylemler sonlandırılmıştır. Ancak bu süre içerisinde 1 tane tis ücreti ödenmiş sonrasında ödeme planına uyulmamış verilen sözler tutulmamıştır. Buca Belediyesi yönetimi; ekonomik kriz, bütçe yetersizliği ve mali sıkıntıları gerekçe göstermektedir. Ancak bu gerekçeler, emekçilerin yaşadığı mağduriyeti büyütmekten başka bir sonuç doğurmamaktadır. Ay sonunu getiremeyen, temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan, bankalara yüklenen, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen ve bankaların faizleri nedeni ile çıkmaza giren belediye emekçileri artık tükenme noktasına gelmiştir Ailesinin geçimini sağlamakta zorlanan, çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan emekçiler, her geçen gün daha da borç batağına sürüklenmektedir” diye konuştu.

Defalarca ödeme sözü verdiniz, tutmadınız

Hükenek, şunları söyledi, ““Ekonomik krizin bedelini emekçilere yükleyen bu anlayış kabul edilemez. Ne hükümetin mali politikaları ne de belediye yönetiminin bütçe gerekçeleri, emeğe verilen sözlerin tutulmamasını haklı çıkaramaz. Belediye çalışanları, tüm bu zorluklara rağmen görevini özveriyle sürdürmektedir. Ancak artık sabır sınanmakta, emekçi oyalanmaktadır. Bizler oyalanmak değil, hakkımız olanı istiyoruz! Buca Belediyesi yönetimine açıkça sesleniyoruz; Defalarca ödeme sözü verdiniz tutmadınız. Verdiğiniz sözleri yerine getirin! Emekçiyi oyalamaktan vazgeçin, alacaklarımızı hemen ödeyin! Biz, TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube olarak; emeğimizin, alın terimizin ve hakkımızın takipçisiyiz. Bugün buradayız, yarın yine burada olacağız. Haklarımızı alıncaya kadar bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz!”