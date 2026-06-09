Son Mühür / Merve Turan - İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Büyükışık’ın şantiyedeki ölümü, ilk etapta kayıtlara "intihar" olarak geçmişti. Olay yerindeki ilk bulgular, sıradan bir intihar vakasını işaret ediyordu. Fakat İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açmıştı.

Yiğit Aykurt tutuklanmıştı!

Uzun süredir yurt dışında firari hayatı yaşadığı değerlendirilen soruşturmanın en kritik firari şüphelisi Yiğit Aykurt, 25 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye’ye ayak bastığı an yakalanmıştı. Mahkemeye sevk edilen Aykurt, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri tutuklanmıştı!

Olay tarihinde Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Atakan Kaçar, 4 Haziran 2026 İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kaçar tutuklanmıştı.

Son firari de yakalandı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dorukhan Büyükışık'ın öldürüldüğü davada aranan "firari" konumundaki son şüpheli İbrahim Kazmacı 09 Haziran 2026 tarihinde Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yakalandı.