Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan "zirai don" uyarısında bulundu. Özellikle kırsal bölgelerde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı üreticilerin tedbirli olması isteniyor.

Üç ilde "Hafif Kuvvette" don beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından paylaşılan son verilere göre; Manisa’nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir’in doğusu ve Çanakkale’nin doğu bölgelerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmelerde, don olayının "hafif kuvvette" seyredeceği tahmin ediliyor.

Kritik saat dilimi: Bu geceye dikkat!

Yayımlananlı uyarı raporuna göre, don riski 10 Nisan 2026 saat 23:00 itibarıyla başlayacak ve 11 Nisan 2026 sabah saat 09:00’a kadar devam edecek. Özellikle gece yarısından sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bitki gelişiminin olumsuz etkilenebileceği vurgulanıyor.

Üreticilere "Teyakkuz" çağrısı

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu bölgelerde, çiftçilerin ve ilgili vatandaşların meteorolojik tahminleri yakından takip etmesi hayati önem taşıyor. Yetkililer, zirai don riskine karşı şu uyarılarda bulundu:

"Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı; İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir."

Sıcaklık değerleri ve sınıflandırma

Meteoroloji uzmanları, don olayının şiddetini hava sıcaklığına göre sınıflandırıyor. Bu gece yaşanması beklenen hafif don olayında sıcaklıkların 0 derece ile eksi 2.2 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Uzmanlar, sıcaklıkların eksi 2.2 derece’nin altına düşmesi durumunda riskin "orta kuvvete" yükseleceği konusunda da hatırlatmada bulundu.