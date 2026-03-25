Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlık Bakanlığı tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 22 Aralık 2025’te kapısına kilit vurulan Bozyaka Hastanesi’nin yıkım ve hafriyat çalışmalarının önümüzdeki nisan ve mayıs ayında başlayabileceği ifade edildi.

Yıkım ve hafriyat 210 gün sürecek

Karabağlar ve kent geneline kaliteli sağlık hizmeti sunan Bozyaka Hastanesi Hastanesi, sivil toplum örgütlerinin itirazına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla, 22 Aralık 2025’te kapatıldı. Hastanede görevli sağlık personeli çevre hastanelere görevlendirilirken, hastanede kullanılan tıbbı cihaz ve demirbaşlar da ihtiyacı olan sağlık merkezlerine götürüldü. Geçtiğimiz günlerde İzmir Valiliği bünyesindeki İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünde, hastanenin yıkım ve hafriyat ihalesi gerçekleştirildi. Kapalı zarf usulü gerçekleştirilen ihale Nerman Hafriyat Firmasında kaldı. Önümüzdeki günlerde İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü ile firma arasında bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu sözleşmenin ardından firma Bozyaka Hastanesi’nin yıkım ve hafriyat çalışmalarına başlayacak. Firmanın önümüzdeki nisan veya mayıs aylarında Bozyaka Hastanesinin yıkımı için ilk kazmayı vurması bekleniyor. Yıkımın ihale şartnamesine göre 210 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor.

İl Sağlık Müdürü Kul, “Yeni bina 2,5, 3 yıl içinde tamamlanacak”

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, hastane inşaatının hızla tamamlanıp İzmirlilerin hizmetine sunulacağını, bu sürenin de 2,5, 3 yıl olacağını açıklamıştı.