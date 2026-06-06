Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerini barındıran Çukurova'da karpuz hasadı aralıksız devam ediyor. Ülke genelindeki karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini tek başına karşılayan kentte, tarlalarda büyük bir hasat mesaisi yaşanıyor. Kamyonlara peş peşe yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki pazarlara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.

125 BİN DEKARDA 800 BİN TON REKOLTE

Deniz kıyısında yer alan Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi'ndeki üretim alanlarında rekolte beklentisinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Bölgede toplam 125 bin dekar arazi üzerinde gerçekleştirilen karpuz üretiminden, bu sezon sonuna kadar 800 bin tona ulaşan bir rekolte hedefleniyor.

FİYATLAR SAATLİK BİLE DEĞİŞEBİLİYOR

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasat başlangıcında 25 TL seviyelerinde seyreden kilogram fiyatlarının zamanla 15 TL'ye kadar düştüğünü ifade etti. Ürünün artık belirli bir olgunluğa ulaştığını aktaran İncefikir, "Adana’da erkenci, orta erkenci ve daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlarda hasat zamanı gelen ürünler toplanmaya başlandı. Şu andaki fiyatlar, 4-5 kilonun üzeri ile 12 kiloya kadar olan karpuzlarda kilogram başına 15 ile 20 TL arasında değişiyor. Hasat yoğunluğuna ve rekoltedeki değişimlere bağlı olarak fiyatlarda saatlik bile oynama yaşanabiliyor. Bugünkü rakamlar günlük olarak değişebilir, hatta bazı dönemlerde saatlik değişimler bile görülebilir" dedi.

ZAMANINDA HASAT UYARISI

Üreticilere hasat takvimi konusunda hassasiyet çağrısı yapan İncefikir, ürünlerin zamanında kesilmesi gerektiğini belirterek, "Olgunlaşmış karpuzların zamanı geldiğinde toplanmasını, gönderilecek illere ve kentlere erken olmadan, olgunlaşmış dönemde sevk edilmesini öneriyoruz. Zira erken toplanan karpuzların marketlerde ve pazarlardaki satışlarında, eğer belirli bir olgunluğa ulaşmamışsa tüketicinin bir süre sonra onu almaktan vazgeçtiğini, hatta alması gereken dönemleri bile ertelediğini görüyoruz" diye konuştu.

DİLİM KARPUZ SATIŞLARI YÜZDE 25'E ULAŞTI

Tüketici alışkanlıklarındaki değişime ve artan dilim karpuz satışlarına da değinen İncefikir, "Geçmiş yıllarda çok az tercih edilen, alışkanlığı düşük bir uygulamaydı. Ancak bugünlerde marketlerle yaptığımız görüşmelerde, dilim karpuz satışların arttığını görüyoruz. İnsanlar tüketecekleri kadar ürünü satın alabiliyor. Tüketici, özellikle 10 kilogramın üzerindeki, 15-20 kilogramlık büyük karpuzları tüketmekte zorlanabiliyor. Çünkü karpuz, bir süre sonra dolapta ya da dışarıda beklediğinde eskiyebiliyor, çürüyebiliyor veya rayihasını kaybedebiliyor. Dolayısıyla tüketicinin bu yönteme yönelmesi olumlu bir gelişme. Geçmiş yıllarda satışların onda biri seviyesinde olduğunu ifade eden market sahipleri, bugün satılan toplam karpuzun dörtte birinin, yani yüzde 25’inin dilim veya yarım karpuz olarak satıldığını belirtiyor. Böylece ürün bir veya iki gün içinde tüketiliyor; herhangi bir zarar görmeden ve uygun fiyatlarla sofralara ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.