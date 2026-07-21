Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ile Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanırken, Özgür Ömer Güner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.

MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında büyük miktarlarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadığı ve kısa sürede peş peşe çok sayıda tapu devri gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden önemli bir kısmı tutuklanırken, bazıları hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda da çok sayıda şüpheli yakalandı. Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden bir bölümünün tutuklanmasına, diğerleri hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, son operasyonda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.