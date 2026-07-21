Son Mühür - Küresel pazarlardaki belirsizlikler, dövizdeki oynaşma ve art arda yapılan ÖTV artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan yönlendirmeyi sürdürüyor. Günlük ulaşım masraflarını hesaplamak isteyen sürücüler ise "Benzinin litresi bugün ne kadar oldu?", "Güncel motorin fiyatları kaç lira?", "Pompa fiyatlarında en son durum nedir?" sorularına yanıt bulmaya çalışıyor.

Motorine zam geldi

Motorin grubunda pompa fiyatlarına 1 lira 14 kuruşluk yeni bir zam yansıtıldı. Yapılan bu fiyat artışıyla birlikte motorinin litresi bazı şehirlerde 77 TL sınırını aşmış oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar 21 temmuz 2026

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 65.71 TL

Motorin litre fiyatı: 74.27 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 65.56 TL

Motorin litre fiyatı: 74.12 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.68 TL

Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.96 TL

Motorin litre fiyatı: 75.66 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL