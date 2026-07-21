Son Mühür - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği öne sürülen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ile 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin ifadelerinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenilirken, operasyonun yürütülen incelemelerde ulaşılan yeni delil ve bulgular doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın ise adli makamlarca çok yönlü şekilde sürdürüldüğü belirtildi.