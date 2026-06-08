Son Mühür- Son dönemdeki performansıyla yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan BIST 100 endeksi, en düşük 13.661,82 puanı ve en yüksek 14.219,96 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 13.694,19 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalardaki teknoloji hisselerinin sert düşüş hareketlerinden etkilenen endeks İran merkezli savaşta sıcak çatışma haberlerinin gölgesinde yeni haftaya giriş yaptı.

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.76'lık düşüşle 13.590 puandan başladı.

Endeks için 14.000 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar endişeli...



Asya borsaları Orta Doğu'daki savaş haberlerinin ardından negatif bir tablo sergiledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Düşüşünü sürdüren ons altın yüzde 0.91'lik geri çekilmeyle son 2.5 ayın en düşük seviyesi olan 4.289 dolardan, gram altın 6.358 liradan,

gümüş 66.97 dolardan,

Brent petrol ABD, İran ve İsrail üçgeninde sıcak çatışmaların yoğunlaşma haberlerinin ardından yüzde 5'e varan yükselişle 97.43 dolardan,

Bitcoin 62.831 dolardan işlem görüyor.

