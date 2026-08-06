Son Mühür- Haftanın üçüncü işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.703,13 puandan tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.19'luk yükselişle 13.728 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı, temmuzda 44 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ancak ABD'de açıklanan veriler piyasalar açısından "kötü veri, iyi sonuç" olarak nitelendirilirken, yapay zeka tarafındaki haber akışı ve Fed'in "şahin" üyelerinin açıklamaları risk iştahını törpüledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımların kalktığı haberi piyasalara nefes aldırdı.



Asya tarafı Çin hariç negatif...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,93, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4.58 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın son iki ayın zirvesine yaklaşarak 4.256 dolara, gram altın 6.513 lirya yükseldi.

Gümüş hafif bir geri çekilmeyle 61.88 dolardan,

80 doların altına gerileyen Brent petrol 79.44 dolardan,

Bitcoin 64.695 dolardan alıcı buluyor.

