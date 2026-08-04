Arama motorlarında "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatları yükselecek mi?" soruları en çok araştırılan konular arasında ilk sıraya yerleşti. İşte 4 Ağustos piyasalarından anlık altın fiyatları ve merak edilen tüm ayrıntılar...

Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda haftanın ikinci işlem günü büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. Küresel ekonomi yönetimlerinin kararları ve jeopolitik risklerin gölgesinde yükseliş trendini sürdüren değerli metal, yeni güne de artışla girdi. Özellikle Deutsche Bank ve UBS gibi dev finans kuruluşlarının paylaştığı ons altın projeksiyonları, piyasalardaki beklentileri tamamen değiştirdi. Vatandaşlar bir yandan ekran başından anlık fiyat değişimlerini takip ederken, bir yandan da güncel alış-satış rakamlarını sorguluyor.

4 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Salı gününün ilk saatleriyle birlikte serbest piyasada işlem gören gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında güncellenen rakamlar netleşti.

İşte 4 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla altın piyasasındaki son durum:

Gram Altın: Alış 6.213,69 TL | Satış 6.214,52 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.049,00 TL | Satış 10.121,00 TL

Yarım Altın: Alış 20.102,00 TL | Satış 20.247,00 TL

Tam Altın: Alış 39.217,70 TL | Satış 40.000,97 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 40.081,00 TL | Satış 40.332,00 TL

Ons Altın (USD): Alış 4.063,76 $ \vert{} Satış 4.064,35 $

DEV BANKALARDAN ALTIN TAHMİNLERİ: YIL SONUNDA ONS ALTIN KAÇ DOLAR OLACAK?

Altın fiyatlarındaki bu yukarı yönlü ivmenin ardından küresel finans devleri yeni analiz raporlarını yayımladı. Deutsche Bank yetkilileri, altının Ağustos 2024 tarihinden bu yana yakaladığı güçlü yükseliş trendini koruduğunu belirtti. Banka analistleri, hazırladıkları değerleme modellerine göre ons altının yıl sonuna kadar 4 bin 700 dolar seviyesindeki adil değere ulaşacağını öngördü.

Diğer taraftan İsviçre merkezli bankacılık devi UBS ise uzun vadeli beklentilerini revize etti. UBS raporuna göre ons altın fiyatının Eylül 2026 döneminde 4 bin 400 dolara çıkması bekleniyor. Kurum, rekor serisinin devam edeceğini vurgulayarak Aralık 2026 tarihinde 4 bin 600 dolar, Mart 2027 döneminde 5 bin dolar ve Haziran 2027 itibarıyla da 5 bin 200 dolar bandına kadar tırmanacağını tahmin etti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasa uzmanları, Orta Doğu bölgesindeki sıcak gelişmelerin ve ABD tarafındaki istihdam göstergelerinin altını güvenli liman konumunda tuttuğunu ifade ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ile birleşen iç piyasadaki gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatına paralel bir seyir izliyor. Hem küçük yatırımcının hem de fiziki altın alımı yapacak vatandaşların gözü kulağı önümüzdeki günlerde açıklanacak olan yeni makroekonomik verilerde olacak.