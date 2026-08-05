Türkiye genelinde tasarruf sahiplerinin yatırım tercihleri netleşmeye başladı. Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde mevduat hesaplarındaki hareketlilik şehirlerin döviz eğilimini ortaya koydu. Büyükşehirler toplam döviz tutarında başı çekerken, toplam mevduat içindeki döviz payında ise Anadolu'nun farklı illeri öne çıktı.

TÜRK LİRASI YATIRIMLARINDA REEL GETİRİ ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk yedi aylık sürecinde Amerikan doları Türk lirası karşısında yüzde 10,6 oranında değer kazanarak 47,50 TL seviyesine ulaştı. Ancak aynı zaman diliminde kümülatif enflasyon yüzde 19,86 olarak gerçekleşti. Bu durum, doların enflasyon karşısında reel olarak yüzde 7,73 oranında değer kaybettiğini gösterdi.

Aynı dönemde Türk lirası mevduat hesapları ile para piyasası fonları yaklaşık yüzde 22 getiri sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sürdürülen sıkı para politikasının etkisiyle TL bazlı yatırım araçları, doların sunduğu nominal kazancın yaklaşık iki katına ulaştı.

TOPLAM MEVDUATIN YÜZDE 37,92'Sİ DÖVİZDE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan veriler, 2026'nın Ocak-Haziran döneminde toplam mevduat tutarının 30,10 trilyon TL seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi. Bu meblağın 11,41 trilyon TL'lik kısmını yabancı para cinsinden birikimler oluşturdu. Böylece döviz hesaplarının toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 37,92 seviyesinde kaydedildi. Rakamlar, mevduattaki döviz ağırlığının önceki dönemlere kıyasla gerileme eğilimini sürdürdüğünü işaret etti.

BÜYÜKŞEHİRLER TUTARDA ANADOLU ORANDA ZİRVEDE

Toplam döviz birikiminin yarısından fazlası İstanbul ve Ankara'da toplandı. İstanbul 4,54 trilyon TL ile ilk sırada yer alırken, Ankara 1,27 trilyon TL ile ikinci sırada bulundu. İzmir 518,58 milyar TL, Antalya 378,13 milyar TL ve Bursa 284,98 milyar TL ile üst sıraları paylaştı. Döviz mevduatı tutarı en düşük olan şehirler ise 2,33 milyar TL ile Ardahan ve 2,38 milyar TL ile Hakkâri oldu.

Buna karşın, mevduatının ne kadarının dövizde olduğunu gösteren oran bazlı sıralamada tablo tamamen değişti. Kendi toplam mevduatı içinde döviz payı en yüksek olan il yüzde 57,31 ile Aksaray oldu. Aksaray'ı sırasıyla şu iller takip etti:

Yozgat: Yüzde 54,48

Siirt: Yüzde 54,34

Karaman: Yüzde 53,92

Gümüşhane: Yüzde 53,41

Döviz birikiminin toplam mevduata oranının en düşük kaldığı kentler listesinde ise yüzde 25,61 ile Ardahan başı çekti. Şanlıurfa yüzde 26,81, Bitlis yüzde 27,57, Edirne yüzde 29,83 ve Hakkâri yüzde 29,90 oranlarıyla birikimlerini en az dövizde değerlendiren iller arasında yer aldı.