Son Mühür- Uzun süredir aşağı yönlü hareketini devam ettiren BIST 100 endeksi bir nebze de olsa yaralarını saracak bir performans göstererek günü yüzde 2,07 yükselişle 13.687,93 puandan tamamladı.

Endeks haftanın üçün işlem gününe yüzde 0.14'lük yükselişle 13.708 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,17 ile ulaştırma oldu.



Küresel piyasalar pozitif...



Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji krizinin çözümüne dair işaretlerin ardından yüksek teknolojili çip şirketlerinin hisselerinde görülen toparlanma küresel piyasalarda olumlu bir hava esmesine zemin hazırladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyretti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ons altın 4.167 dolardan, gram altın 6.375 liradan,

gümüş 61.81 dolardan,

Brent petrol 79.25 dolardan

Bitcoin 64.129 dolardan

