Sigara fiyatlarına bir zam daha gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada JTI grubuna ait ürünlerin yeni satış fiyatlarını kamuoyuna duyurdu.

Açıklanan yeni tarife çerçevesinde farklı markalarda fiyat artışları meydana gelirken, yeni liste 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

Yeni fiyatlar belli oldu

Yeni fiyat listesi çerçevesinde JTI bünyesindeki Winston markalı sigaraların paket fiyatları 120 TL ile 130 TL arasında değişim gösterecek.

Camel grubunda ise ürünlere göre fiyatlar 115 TL ile 120 TL arasında tespit edildi. Güncellenen listeyle birlikte grubun en düşük fiyatlı ürünleri de zamdan etkilenmiş oldu.

LD, Monte Carlo ve sarmalık tütünde de yükseliş!

Fiyat güncellemesi sadece Winston ve Camel markalarıyla kalmadı.

Yeni tarife çerçevesinde:

- LD ve LD Slims ürünleri 115 TL

- Monte Carlo 115 TL

- Camel Yellow 100 gram sarmalık kıyılmış tütün ise 285 TL satış fiyatıyla raflarda yer alacak.

5 Ağustos'ta yürürlüğe girecek!

Paylaşılan fiyat listesi çerçevesinde JTI grubuna ait tüm yeni satış fiyatları 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününden itibaren uygulamaya alınacak.

Zamlı fiyat listesi şu şekilde: