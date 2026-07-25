Merhum Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında hayata geçen polisiye dizi, yıllar içinde dev bir hayran kitlesi oluşturdu. Tam 751 hafta boyunca seyirciyle buluşan yapım, senarist Ozan Yurdakul'un resmi açıklamasıyla yayın hayatını noktaladı. Yeni sezon belirsizliğinin sona ermesiyle birlikte, bu uzun soluklu projenin geçmişi ve efsaneleşen karakterleri yeniden merak konusu oldu.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN ÇEKİLMEYE BAŞLADI?

Ekran serüvenine 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D ekranlarında başlayan dizi, televizyon tarihinin en uzun soluklu haftalık dizisi unvanını taşıyor. 2006 yılından 2022'ye kadar Erler Film tarafından yürütülen proje, sonrasındaki üç sene boyunca D Media yapımcılığında izleyiciyle buluştu. Yirminci sezonunu tamamlayan yapım, yapımcı ve yayıncı kuruluşun güncel koşulları değerlendirerek aldığı ortak kararla ekran macerasını sonlandırdı.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan özel bir polis ekibinin hikayesini anlatıyor. İstanbul sokaklarındaki suç olaylarıyla ve karanlık dünyayla verilen adalet mücadelesi işlenirken, ekibin kendi içindeki güçlü aile bağları da seyirciye aktarılıyor. Her bölümde farklı insan hikayelerine ayna tutan yapım, polisiye aksiyon ile aile dramasını harmanlayarak yıllarca seyircisini ekranda tutmayı başardı.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yıllar içinde birçok ismin rol aldığı yapımın kemik kadrosunda televizyonların simgeleşmiş karakterleri yer alıyor. Ekibin kurucusu Rıza Baba karakterini Zafer Ergin, emektar başkomiser Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ve Özel Harekât kökenli komiser Mesut Güneri'yi Şevket Çoruh canlandırıyor. Emniyet Müdürü Engin Balkan rolüyle İlker İnanoğlu, deneyimli komiser Hakan Çınar karakteriyle Ozan Çobanoğlu ekibin çekirdeğini oluşturuyor. Keskin nişancı Ali Akdoğan'a Alp Korkmaz, saha takibindeki önemli isim Aylin Aydın'a Özlem Çınar ve Barış Bozoğlu karakterine Sarp Levendoğlu hayat veriyor. Seyircinin gözü önünde büyüyen Tunç Güneri'yi Kerimhan Duman, Metin Çoban'ı ise Furkan Göksel oynuyor.