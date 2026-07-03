Son Mühür- Milyonlarca emekliyle kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu.

ENAG'ın yüzde 1.94 olarak açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamının TÜİK'e göre yüze 0.99 olduğu görüldü.

Enflasyon verilerini değerlendiren eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerine büyük ölçüde paralel gerçekleşti. TÜFE’nin haziran ayında yaklaşık yüzde 1 artacağı dile getiriliyordu. Nitekim aylık artış yüzde 0,99 oldu. Böylece yıllık enflasyon yüzde 32,11’e gerileyerek yine yüzde 30’lu bandın içinde kaldı'' hatırlatmasında bulundu.



Konut, su, elektrik ve gazdaki artış...



''Hane halkını yakından ilgilendiren gıda fiyatları, yaz mevsiminin de etkisiyle haziran ayında yalnızca yüzde 0,17 arttı. Ulaştırma grubunda ise kayda değer bir fiyat değişimi yaşanmadı'' bilgisini paylaşan Toptaş,

''Buna karşılık konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubundaki yüzde 2,30’luk aylık artış dikkat çekmeye devam ediyor. Bu oran, birçok gelişmiş ekonominin yıllık enflasyonuna yaklaşan bir düzeye işaret ediyor. Dolayısıyla vatandaşın en temel harcama kalemlerinde enflasyon baskısının hâlâ güçlü biçimde sürdüğü görülüyor'' ifadelerine yer verdi.



Yüzde 30'luk banda sıkıştı...



Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın altını çizdiği detay ise yaklaşık 17 aydır yıllık enflasyon rakamlarının yüzde 30 civarında seyrediyor olması oldu.

Toptaş'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle...



Asıl dikkat çekici nokta ise tek bir aylık veri değil, enflasyonun uzun süredir izlediği seyir. Enflasyon, 2025 yılının şubat ayından bu yana yüzde 30’lu bandın içine adeta hapsolmuş durumda. Bu tablo, dezenflasyon sürecinde uzun süreli ciddi bir zorlanmaya işaret ediyor.



Yüzde 30'un altına taşımak için...



Türkiye’de siyasal gerilimin yükseldiği ve seçim atmosferinin giderek belirginleştiği bir döneme girilirken, enflasyonla mücadelenin yüzde 30’lar seviyesinin altına taşınmasının zorlaşacağı yönündeki kaygılar da güçleniyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun yüzde 29’lu seviyelere inebilmesi bile önemli bir başarı olarak değerlendirilecektir. Haziran verisi bir kez daha gösterdi ki, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede en çetin rakibi yüzde 30’lar bandı.