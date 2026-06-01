Son Mühür- Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle sadece 1,5 gün açık kalan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 13.662 puan seviyesinde kapatmıştı.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.44'lük artışla 13.722 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.700 ve 13.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda hava nasıl?



Küresel piyasalarda ABD-İran arasındaki ateşkes görüşmelerinde ortaya çıkan belirsizlik endişe yaratıyor.

Teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişin Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji krizini dengelediği süreçte Asya'da Güney Kore ve Japonya güne hızlı yükselişle merhaba dedi.

Asya borsalarında Güney Kore ve Japonya rekor seviyelere çıkarken Çin hariç pozitif bir hava vardı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.51 dolardan, gram altın 6.664 liradan

gümüş 75.76 dolardan

yeniden yüzde 2 yükselen Brent petrol 93.39 dolardan

yüzde 1 civarında geri çekilen Bitcoin 73.189 dolardan alıcı buluyor.

