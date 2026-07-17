Son Mühür- Futbol dünyasına yönelik bahis soruşturması ilk kez yöneticilere sıçradı. Beşiktaş'tan Kerem Gürel, Tolga Kırgız ve Ahmet Akçelik'le Galatasaray'dan Maruf Güneş gözaltına alınan 19 isim içinde bulunması, borsada işlem gören spor hisselerinde nasıl bir etki yaratacak sorusu gündeme gelmişti..

Son tablo nasıl?



Akın Gürlek'in gözaltı duyurularının ardından spor hisselerindeki tablo şöyle...

Fenerbahçe yüzde 0.31 artıda, Galatasaray yüzde 0.99 Beşiktaş yüzde 0.60, Trabzonspor yüzde 1.06 ekside...

Adalet Bakanı Akın Gürlek‘in bahis soruştutması sonrası 19 gözaltı olduğuna yönelik açıklamasına dikkat çeken A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Bakan Gürlek'in açıklamaları beni biraz tedirgin etmişti. Üst düzey isimler söz konusuysa sıkıntı olabilirdi. Sportif hisselerde şu anda henüz bir borsada yansıması yok ciddi bir düşüş görmüyorum'' mesajı verdi.



Gözler Orta Doğu'dan gelecek haberlerde...



BIST 100'ün yüzde 1.83, BIST 30'un yüze 2.09 oranında geri çekildiği süreçte endeks 14 bin puan üzerinde tutunmaya çalışıyor.

''Hafta başından bu yana tamamen yurt dışı etkili ve savaş odaklı bir piyasa devam ediyor. Endeksin güçlü bir duruşu yok. 14.500 üzerine bir türlü hareket sağlayamadı'' hatırlatmasında bulunan Murat Bilen,

''Şu anda da grafiklerde bir çözülme ve bozulma var. Alt destek noktalarını aşağı doğru kırmış değil. Ancak bu zayıf görüntü bir süre sonra 14.000’in altına gelmesine sebep olabilir.

Endeksin destek noktası...



Endeksin 13.800'lerde güçlü destekleri var.

İran’ın açıkladığı Hürmüz Boğazı'ndan Husilerin Kızıldeniz’in girişini kapatabilecekleri ile ilgili gelişmeler petroldeki yukarı yönlü hareketi biraz daha hızlandırdı.

Yurt dışında da büyük bir hareket yok. Bugün itibari ile baktığımda Avrupa ve Amerika borsalarının ekşide olduğunu görüyorum. Açıkçası biraz yaz rehavetiyle de birleşmiş durumda.