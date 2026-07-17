Küresel finans piyasalarında gözler bir kez daha Orta Doğu'dan gelen sıcak haberlere çevrildi. ABD ve İran arasında tırmanan askeri ve siyasi gerilimin ardından petrol fiyatlarının yüzde 12 oranında fırlaması, küresel enflasyon ve faiz endişelerini yeniden tetikledi. Yaşanan bu kaos ortamı, uzun süredir zirve mücadelesi veren altın ve gümüş fiyatlarında çok sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Yatırımcılar güncel çeyrek altın fiyatı, gram altın ve gram gümüş fiyatı araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

17 TEMMUZ 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Hafta başında ABD’den gelen olumlu enflasyon verilerinin piyasalara verdiği nefes, Orta Doğu’daki sıcak çatışma ortamı nedeniyle kısa sürdü. ABD ve İran’ın karşılıklı hamleleri ve Tahran’ın Kızıldeniz ticaret rotasını kapatma tehdidi, ons altını son 6 haftanın en kötü haftalık performansına sürükledi.

Hafta genelinde yüzde 3,2 değer kaybeden ons altın, dünkü sert düşüşün ardından bugün 4.000 dolar sınırının hemen altında dengelenmeye çalışıyor. İç piyasada ise gram altın 6.064 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Güncel Altın Fiyatları (17 Temmuz 2026 - 09:39)

Gram Altın (Alış / Satış): 6.064,15 TL / 6.064,45 TL

Ons Altın (Alış / Satış): 3.999,07 USD / 3.999,92 USD

Çeyrek Altın (Alış / Satış): 10.887,76 TL / 11.519,53 TL

Yarım Altın (Alış / Satış): 21.913,34 TL / 23.108,04 TL

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR VE EN DÜŞÜK SEVİYE KAÇ OLDU?

Altında yaşanan geri çekilme, gümüş tarafında adeta bir kabusa dönüştü. Küresel satış dalgasının etkisiyle ons gümüş 55 dolar sınırına kadar gerileyerek Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Uluslararası piyasalardaki bu sert kayıp, yurt içinde gram gümüş fiyatlarını da vurdu. İç piyasada gram gümüş 83-84 TL bandına kadar çekilerek bu yılın en dip seviyesini kaydetti. Yatırımcılar gümüşteki bu düşüşün bir alım fırsatı olup olmadığını yakından takip ediyor.

Güncel Gümüş Fiyatları (17 Temmuz 2026 - 09:38)

Gram Gümüş (Alış / Satış): 84,40 TL / 84,43 TL

Ons Gümüş (Alış / Satış): 55,68 USD / 55,69 USD

GÜNCEL DÖVİZ, AKARYAKIT VE KRİPTO PARA TABLOSU

Piyasalarda emtia cephesinde bu çöküş yaşanırken, döviz ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş trendi sürüyor. Dolar kuru rekor tazelerken, akaryakıt tabelaları gece yarısı gelen zamlarla yeniden değişti.

Enstrüman Alış / Değer Satış / Değişim Dolar (USD) 47,15 TL 47,16 TL (%0,15) Euro (EUR) 54,03 TL 54,04 TL (%0,29) Benzin (Litre) 65,65 TL - Motorin (Litre) 73,08 TL - Bitcoin (BTC) 63.212 USD -%1,39